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منظمة الهجرة الدولية: عدد الفارين من النزاع في السودان يقترب من حاجز الـ 15 مليونا

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 10-01-2025 12:56 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بارتفاع عدد الفارين من النزاع الدائر في السودان إلى قرابة الـ 15 مليون شخص.

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وبدأ الصراع في العاصمة الخرطوم في 15 أبريل 2023 وسرعان ما تمدد إلى معظم أنحاء البلاد مما خلق أزمة واسعة النطاق جعلت 64% من السكان البالغ عددهم 47.5 مليون نسمة في حاجة لمساعدات غذائية.

وقالت منظمة الهجرة في تقرير تلقت RT نسخة منه، إن إجمالي عدد النازحين ارتفع في العام السابق بنسبة 27%، حيث بلغ عددهم 11.559.907 شخصا فيما عبر 3.352.418 فردا الحدود إلى دول الجوار.

وأشارت إلى أن 84% من الأسر النازحة والبالغ عددهم 2.3 مليون أسرة، بحاجة إلى الغذاء بينما تحتاج 78% من هذه الأسر إلى مواد غير غذائية خاصة المأوى والوقود.

 
gnews

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