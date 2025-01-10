منظمة الهجرة الدولية: عدد الفارين من النزاع في السودان يقترب من حاجز الـ 15 مليونا

الوكيل الإخباري- أفادت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بارتفاع عدد الفارين من النزاع الدائر في السودان إلى قرابة الـ 15 مليون شخص.

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