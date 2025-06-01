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منى تكتسي بالبياض .. استعدادات مهيبة لاستقبال ضيوف الرحمن

مشعر منى اكتسى بالبياض
مشعر منى اكتسى بالبياض
 
الأحد، 01-06-2025 09:05 ص
الوكيل الإخباري-   اكتملت الاستعدادات في مشعر منى، لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم الحج، فيما أعلنت مختلف القطاعات جاهزيتها في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وحرصها على توفير أقصى درجات الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن، وفق أعلى معايير التنظيم والجودة.اضافة اعلان


ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بُعد 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو مشعر داخل حدود الحرم، وهو وادٍ تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكن إلا مدة الحج، وتحده من جهة مكة المكرمة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر.

وتشمل الاستعدادات تجهيزات لوجستية وأمنية وصحية متكاملة لاستيعاب ملايين الحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم، حيث تضمنت الاستعدادات تركيب أكثر من 500 مروحة بنظام الرذاذ على مساحة تتجاوز 35 ألف متر مربع، ضمن مشروع تظليل وتلطيف الأجواء، بهدف تقليل التعرض لأشعة الشمس وتوفير بيئة مريحة للحجاج.

كما شملت التحضيرات تطوير البنية التحتية، بما في ذلك شبكة الطرق والمحطات الخاصة بـقطار المشاعر المقدسة، الذي يعمل على نقل الحجاج بين المشاعر بكفاءة عالية، حيث تبلغ قدرته التشغيلية 72 ألف حاج في الساعة، وتسهم هذه الجهود في تسهيل حركة الحجاج وتقليل الزحام خلال المناسك.

وأكدت قوات أمن الحج، جاهزيتها لضمان سلامة الحجاج، حيث تم تنفيذ فرضيات محاكاة لإدارة الحشود والطوارئ في مشعر منى بالتنسيق مع مختلف القطاعات، ومتابعة جوية عبر طيران الأمن لضمان انسيابية حركة الحجاج، إلى جانب توفير خدمات طبية وتمريضية متقدمة لتأمين سلامة ضيوف الرحمن.

ومع اقتراب يوم التروية، الثامن من ذي الحجة، يستعد مشعر منى لاستقبال الحجاج لأداء أولى محطات المناسك، ويقضي الحجاج هذا اليوم في المشعر قبل التوجه إلى عرفات، وتؤكد هذه الاستعدادات الشاملة التزام المملكة بتوفير تجربة حج آمنة وميسّرة.

عكاظ
 
gnews

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