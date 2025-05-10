من باريس إلى المنامة .. الشرع يواصل حراكه الدبلوماسي

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الشرع وصل إلى المنامة على رأس وفد رسمي حيث استقبله العاهل البحريني في قصر الصخير.
من جهتها، ذكرت وكالة أنباء البحرين أن الجانبين استعرضا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.
ومنذ توليه منصبه رئيساً للجمهورية في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، زار الشرع كلاً من السعودية وتركيا ومصر والأردن وقطر والإمارات وفرنسا.
وأتت زيارة الشرع إلى البحرين بعد لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الأربعاء الماضي في أول زيارة له إلى أوروبا.
الجزيرة
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