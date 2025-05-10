السبت 2025-05-10 07:05 م
 

من باريس إلى المنامة .. الشرع يواصل حراكه الدبلوماسي

الرئيس السوري والعاهل البحريني استعرضا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية
الرئيس السوري والعاهل البحريني استعرضا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية
 
السبت، 10-05-2025 04:47 م
الوكيل الإخباري- التقى الرئيس السوري أحمد الشرع - اليوم السبت - مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خلال زيارة يجريها إلى المنامة لبحث التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.اضافة اعلان


وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الشرع وصل إلى المنامة على رأس وفد رسمي حيث استقبله العاهل البحريني في قصر الصخير.

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء البحرين أن الجانبين استعرضا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

ومنذ توليه منصبه رئيساً للجمهورية في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، زار الشرع كلاً من السعودية وتركيا ومصر والأردن وقطر والإمارات وفرنسا.

وأتت زيارة الشرع إلى البحرين بعد لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الأربعاء الماضي في أول زيارة له إلى أوروبا.

الجزيرة
 
gnews

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