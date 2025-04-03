من بينها الأردن.. ترمب يفرض رسوماً جمركية على هذه الدول

وحل العراق ثانياً برسوم بلغت 39 بالمئة، تلته ليبيا بـ31 بالمئة، ثم الجزائر بـ30 بالمئة، وتونس بـ28 بالمئة، والأردن بـ20 بالمئة، بحسب بيانات وكالة "بلومبيرغ".
أما الإمارات ومصر والسعودية والمغرب وعُمان والبحرين وقطر ولبنان والكويت والسودان واليمن، فبلغت نسبة الرسوم المفروضة عليها 10 بالمئة، مقابل 10 بالمئة تفرضها هذه الدول على الولايات المتحدة.
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