الخميس 2025-04-03 11:32 م
 

من بينها الأردن.. ترمب يفرض رسوماً جمركية على هذه الدول

ترمب
ترمب
 
الخميس، 03-04-2025 10:35 م

الوكيل الإخباري-    تفاوتت نسبة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الدول العربية، إذ كانت النسبة الأكبر من نصيب سوريا وبلغت 41 بالمئة، مقابل 81 بالمئة تفرضها سوريا على الولايات المتحدة.

اضافة اعلان


وحل العراق ثانياً برسوم بلغت 39 بالمئة، تلته ليبيا بـ31 بالمئة، ثم الجزائر بـ30 بالمئة، وتونس بـ28 بالمئة، والأردن بـ20 بالمئة، بحسب بيانات وكالة "بلومبيرغ".


أما الإمارات ومصر والسعودية والمغرب وعُمان والبحرين وقطر ولبنان والكويت والسودان واليمن، فبلغت نسبة الرسوم المفروضة عليها 10 بالمئة، مقابل 10 بالمئة تفرضها هذه الدول على الولايات المتحدة.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي المفوضية الأوروبية: نستعد لتدابير مضادة للرسوم الجمركية الأميركية

ارشيفية

عربي ودولي 9 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي غرب درعا

تعبيرية

أسواق ومال أسعار المعادن تهبط بشكل جماعي

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية

أخبار محلية الجيش: إحباط محاولة تسلل 3 أشخاص قادمين من سوريا والقبض على اثنين منهم

ترمب

عربي ودولي من بينها الأردن.. ترمب يفرض رسوماً جمركية على هذه الدول

تعبيرية

عربي ودولي التجارة العالمية تحذر من خطر اندلاع حرب الرسوم الجمركية

تعبيرية

أخبار محلية صدور تعليمات مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع 1486 حادثًا خلال الساعات الـ24 الماضية



 
 





الأكثر مشاهدة