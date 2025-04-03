من بينها الأردن.. ترمب يفرض رسوماً جمركية على هذه الدول

الوكيل الإخباري- تفاوتت نسبة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الدول العربية، إذ كانت النسبة الأكبر من نصيب سوريا وبلغت 41 بالمئة، مقابل 81 بالمئة تفرضها سوريا على الولايات المتحدة.

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وحل العراق ثانياً برسوم بلغت 39 بالمئة، تلته ليبيا بـ31 بالمئة، ثم الجزائر بـ30 بالمئة، وتونس بـ28 بالمئة، والأردن بـ20 بالمئة، بحسب بيانات وكالة "بلومبيرغ".