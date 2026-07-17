من بينهم أطفال.. مقتل 21 شخصا بحادث حافلة مدرسية في أوغندا

11:05 ص

الوكيل الإخباري- قضى 20 طفلا وشخص بالغ واحد بعدما انحرفت حافلة مدرسية عن الطريق في أوغندا، بحسب ما أعلنت الشرطة الجمعة. اضافة اعلان





وقالت الشرطة في بيان "نؤكد أنه عقب حادث السير الذي وقع مساء أمس في قرية تشيكواتيت بمقاطعة كابشورورا (شرق)، تأكدت حتى الآن وفاة 21 شخصا، 20 تلميذا وشخص بالغ واحد".





