من بينهم أطفال.. مقتل 21 شخصا بحادث حافلة مدرسية في أوغندا

وقالت الشرطة في بيان "نؤكد أنه عقب حادث السير الذي وقع مساء أمس في قرية تشيكواتيت بمقاطعة كابشورورا (شرق)، تأكدت حتى الآن وفاة 21 شخصا، 20 تلميذا وشخص بالغ واحد".
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