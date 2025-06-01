من ذهب الميداليات إلى سواد الحداد .. حادث يغيّب 21 رياضياً في نيجيريا

الوكيل الإخباري- لقي 21 رياضياً نيجيرياً من ولاية كانو حتفهم في حادث مروري مروّع أثناء عودتهم من المهرجان الرياضي الوطني الـ22، الذي اختُتم في مدينة أبيوكوتا بولاية أوغون.

اضافة اعلان