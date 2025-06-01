من ذهب الميداليات إلى سواد الحداد .. حادث يغيّب 21 رياضياً في نيجيريا

وقع الحادث أمس السبت، عندما انحرفت الحافلة التي كانت تُقلّ حوالي 30 رياضياً ومسؤولين وصحفيين وأطقمًا طبية عن جسر داكاتسالي في منطقة كورا بولاية كانو، على بُعد حوالي 50 كيلومتراً من العاصمة، بعد رحلة طويلة عبر ولاية كادونا.
أسفر الحادث عن إصابة عدد من الأشخاص، وتُجرى الآن جهود مكثفة لتقديم الرعاية الطبية للناجين.
وأعرب حاكم ولاية أوغون، الأمير دابو أبيودون، عن صدمته وحزنه العميق جرّاء الحادث، واصفاً إياه بـ«الصادم والمؤلم للغاية»، مشيراً إلى أن الرياضيين كانوا شباباً موهوبين يحملون آمالاً كبيرة، ويمثلون فخر ولاية كانو ونيجيريا.
وفي بيان صادر من أبيوكوتا، قدّم أبيودون تعازيه الحارة لحكومة وشعب ولاية كانو، وخصوصاً لحاكم الولاية عباس كبير يوسف، ورئيس لجنة الرياضة بولاية كانو عمر بالا فاغي، مؤكداً أن الرياضيين الراحلين كانوا «أبطالاً وطنيين سيظل إرثهم في تمثيل ولايتهم بكبرياء وروح رياضية لا تُنسى».
وأكدت حكومة ولاية كانو، عبر مفوض الشباب والتنمية الرياضية مصطفى ربيع كوانكواسو، أن الحادث بمثابة «مأساة كبيرة وفاجعة حزينة»، مشيراً إلى أن الضحايا شملوا رياضيين وصحفيين وأطقمًا طبية ومسؤولين إداريين، بينهم نجل مراسل رياضي من إذاعة إكسبريس.
وأشارت هيئة السلامة على الطرق الفيدرالية إلى أن الحادث قد يكون ناتجاً عن إرهاق السائق أو السرعة الزائدة، بعد رحلة ليلية طويلة امتدت لأكثر من 1000 كيلومتر من أوغون إلى كانو.
كان المهرجان الرياضي الوطني، الذي استضافته ولاية أوغون من 18 إلى 31 مايو 2025، قد شهد نجاحاً كبيراً، واحتلت ولاية كانو المركز الـ13 في جدول الميداليات بحصيلة:
6 ميداليات ذهبية
13 ميدالية فضية
10 ميداليات برونزية
ومع ذلك، ألقى الحادث بظلال قاتمة على هذا الإنجاز، ما دفع رئيس اللجنة الرياضية الوطنية شيهو ديكو إلى التعبير عن تضامنه مع ولاية كانو، مؤكداً أن المأساة طغت على فرحة النجاح الرياضي.
يُذكر أن الحوادث المرورية تُعد من التحديات الكبرى في نيجيريا، إذ سجلت البلاد 9570 حادثاً مرورياً في عام 2024، أدت إلى وفاة 5421 شخصاً، وفقاً لبيانات هيئة السلامة على الطرق. ويُعزى ذلك غالباً إلى سوء صيانة الطرق، السرعة الزائدة، وتجاهل قواعد المرور.
هذا الحادث يعيد إلى الأذهان مآسي مماثلة، ويعزز الحاجة الملحّة إلى تحسين البنية التحتية وسلامة النقل في البلاد.
عكاظ
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