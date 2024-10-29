من هو نعيم قاسم الذي عينه حزب الله أميناً عاماً ؟

وأورد في بيان اليوم الثلاثاء أنه "عملاً بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام، توافقت شورى حزب الله على انتخاب" قاسم أميناً عاماً للحزب.
وفيما يلي بعض الحقائق عن قاسم الذي ظهر عدة مرات خلال الشهر الماضي في خطابات مصورة، مؤكداً أنه مع وقف إطلاق النار.
- شغل منصب نائب الأمين العام منذ عام 1991، إذ عُين في عهد الأمين العام الأسبق لحزب الله عباس الموسوي، الذي قُتل في هجوم بطائرة هليكوبتر إسرائيلية عام 1992، وظل في المنصب عندما تولى نصرالله قيادة الحزب.
- بدأ نشاطه السياسي في حركة أمل، التي تأسست عام 1974. ثم تركها سنة 1979، وشارك في الاجتماعات التي أدت إلى تشكيل حزب الله، الذي أسسه الحرس الثوري الإيراني في 1982.
- ظل لفترة طويلة أحد المتحدثين البارزين باسم حزب الله، وأجرى العديد من المقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية.
- كان منسقا عاماً لحملات حزب الله الانتخابية البرلمانية منذ خاضها الحزب لأول مرة في عام 1992.
- ولد عام 1953 في منطقة البسطة التحتا في بيروت وتعود أصول عائلته إلى كفرفيلا، في جنوب لبنان ذي الأغلبية الشيعية. وهو متزوج ولديه 6 أطفال.
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