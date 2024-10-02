من هي الدول التي تم إخطارها بالضربة الإيرانية ؟

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الوكيل الإخباري- كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لـ سكاي نيوز عربية ، مساء الثلاثاء، أن 3 دول تلقت إخطارا بشأن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل. اضافة اعلان





وقال المسؤول إن طهران أبلغت موسكو عن حجم ضرباتها، مضيفا أنه "تم إبلاغ الجانبين الأميركي والإسرائيلي عبر وسطاء دوليين .



كما ذكر مسؤول إيراني كبير لرويترز: "طهران أبلغت روسيا مسبقا قبل شن هجمات صاروخية على إسرائيل .



تابع: "أميركا تلقت إخطارا من إيران عبر قنوات دبلوماسية قبل وقت قصير من الهجمات .



وأطلقت إيران، مساء الثلاثاء، وابلا من الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل في قصف صاروخي ضخم.