من هي الدول التي تم إخطارها بالضربة الإيرانية ؟

وقال المسؤول إن طهران أبلغت موسكو عن حجم ضرباتها، مضيفا أنه "تم إبلاغ الجانبين الأميركي والإسرائيلي عبر وسطاء دوليين .
كما ذكر مسؤول إيراني كبير لرويترز: "طهران أبلغت روسيا مسبقا قبل شن هجمات صاروخية على إسرائيل .
تابع: "أميركا تلقت إخطارا من إيران عبر قنوات دبلوماسية قبل وقت قصير من الهجمات .
وأطلقت إيران، مساء الثلاثاء، وابلا من الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل في قصف صاروخي ضخم.
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