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من هي الدول التي تم إخطارها بالضربة الإيرانية ؟

علم ايران
ايران
الأربعاء، 02-10-2024 01:15 ص
الوكيل الإخباري-   كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لـ سكاي نيوز عربية ، مساء الثلاثاء، أن 3 دول تلقت إخطارا بشأن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.اضافة اعلان


وقال المسؤول إن طهران أبلغت موسكو عن حجم ضرباتها، مضيفا أنه "تم إبلاغ الجانبين الأميركي والإسرائيلي عبر وسطاء دوليين .

كما ذكر مسؤول إيراني كبير لرويترز: "طهران أبلغت روسيا مسبقا قبل شن هجمات صاروخية على إسرائيل .

تابع: "أميركا تلقت إخطارا من إيران عبر قنوات دبلوماسية قبل وقت قصير من الهجمات .

وأطلقت إيران، مساء الثلاثاء، وابلا من الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل في قصف صاروخي ضخم.
 
gnews

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