موجة إسرائيلية جديدة من الضربات على مواقع داخل إيران

وأوضح الجيش في بيان مقتضب أن الضربات تأتي ضمن سلسلة عمليات تستهدف منشآت وبنى تحتية إيرانية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار الناجمة عن الهجمات حتى الآن.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.
