الأحد 2025-04-06 10:35 ص
 

موجة جديدة من الأعاصير والفيضانات تقتل 16 شخصًا في أميركا

ضربت الولايات المتحدة الأمريكية موجة أخرى من الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة
ضربت الولايات المتحدة الأمريكية موجة أخرى من الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة
 
الأحد، 06-04-2025 07:11 ص
الوكيل الإخباري-   ضربت موجة أخرى من الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة أمس السبت أجزاء من الجنوب والغرب الأوسط للولايات المتحدة، التي كانت قد تأثرت بالفعل بأيام من العواصف الشديدة التي تسببت أيضًا في أعاصير مميتة.اضافة اعلان


وحذّر خبراء الأرصاد الجوية من أن الأنهار في بعض الأماكن ستستمر في الارتفاع لعدة أيام.

وتسببت الأمطار الغزيرة المتواصلة في وسط الولايات المتحدة في ارتفاع مستوى الأنهار بسرعة، مما دفع إلى سلسلة من التحذيرات بشأن الفيضانات المفاجئة من تكساس إلى أوهايو.

وقالت خدمة الطقس الوطنية إن العديد من المواقع في عدة ولايات من المتوقع أن تصل إلى مرحلة الفيضانات الكبرى، مع إمكانية أن تجتاح فيضانات واسعة النطاق البنية التحتية مثل المباني والطرق والجسور.

وتم الإبلاغ عن 16 وفاة على الأقل بسبب الطقس منذ بداية العواصف، بما في ذلك 10 في تينيسي.

وتوفي رجل في السابعة والخمسين من عمره مساء يوم الجمعة بعد أن خرج من سيارته التي جرفتها الفيضانات في ويست بلينز، بولاية ميزوري.

وقتلت الفيضانات شخصين في ولاية كنتاكي - طفل في التاسعة من عمره جرفته المياه في نفس اليوم أثناء توجهه إلى المدرسة، ورجل يبلغ من العمر 74 عامًا تم العثور على جثته يوم السبت داخل سيارة غارقة تمامًا في مقاطعة نيلسون، حسبما أفادت السلطات.

كما توفي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات في منزل في ليتل روك، أركنساس، في حادث مرتبط بالطقس، وفقًا للشرطة. ولم تُقدَّم تفاصيل فورية.

كما دمرت الأعاصير في وقت سابق من الأسبوع مناطق سكنية بالكامل وكانت مسؤولة عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.

وتأتي هذه العاصفة في وقت يعاني فيه ما يقرب من نصف مكاتب الأرصاد الوطنية من معدلات شُغور بنسبة 20% بعد تخفيضات الوظائف في إدارة ترامب - وهو ضعف ما كان عليه الحال قبل عقد من الزمن.

سكاي نيوز
 
gnews

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