الإثنين 2026-07-13 10:04 ص

موجة حر تحطم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في وسط الولايات المتحدة

موجة حر تحطم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في وسط الولايات المتحدة
تعبيرية
 
الإثنين، 13-07-2026 08:37 ص
الوكيل الإخباري-   اجتاحت موجة حر شديدة وسط الولايات المتحدة، الأحد، محطمة أرقاما قياسية لدرجات الحرارة في عدد من المناطق الممتدة من السهول الشمالية إلى جبال روكي.اضافة اعلان


وسجلت مدينتا سولت ليك في ولاية يوتا وبيلينغز في ولاية مونتانا 43 درجة مئوية، وهي أعلى درجات حرارة تُسجل في تاريخ المدينتين منذ أكثر من 150 عامًا، وفق بيانات أولية لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية.

وأدت درجات الحرارة المرتفعة إلى عرقلة جهود مكافحة حرائق الغابات في ولايتي كولورادو ويوتا، فيما يُتوقع استمرار موجة الحر حتى الثلاثاء.

وكان شرق الولايات المتحدة قد شهد قبل أكثر من أسبوع موجة حر أخرى رفعت درجات الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية في مدينتي نيويورك وفيلادلفيا.

ويشير خبراء إلى أن موجات الحر أصبحت أكثر تكرارًا وشدة على مستوى العالم نتيجة التغير المناخي الناجم عن انبعاثات الغازات الدفيئة واستخدام الوقود الأحفوري.
 
 


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