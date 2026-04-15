موجة حر غير مسبوقة تضرب شرق الولايات المتحدة

ب
الأربعاء، 15-04-2026 10:51 ص

الوكيل الإخباري- من المتوقع أن تؤدي موجة حر طويلة الأمد إلى دفع هواء حار عبر شرق الولايات المتحدة وتحطيم الدرجات القياسية في نيويورك وفيلادلفيا وواشنطن.

وتعد هذه الحرارة غير معتادة في شهر أبريل، ليس فقط لأنها تضرب مساحات واسعة من البلاد في وقت مبكر من العام، بل أيضا بسبب استمرارها لفترة طويلة. ويتوقع خبراء الأرصاد أن تستمر درجات الحرارة القريبة من الأرقام القياسية حتى الأحد المقبل.

وتأتي هذه الأجواء الحارة المحتملة بعد عواصف شديدة اجتاحت ولايات كانساس ومينيسوتا وويسكونسن يوم الاثنين.


ورغم أن وصول درجات الحرارة إلى نحو 90 درجة فهرنهايت (32 مئوية) في يوم من أيام أبريل ليس أمرا غير مسبوق، فإن استمرار موجة حر بهذا الشكل خلال هذا الشهر يعد نادرا، بحسب خبراء.


وقال جون فيريك، كبير خبراء الأرصاد في شركة كيو ويذر: "هذا الأمر يقترب من كونه غير مسبوق من حيث مدته في هذا الوقت من العام".


وأضاف أنه بدءا من اليوم الأربعاء "سنشهد تحطيم أرقام قياسية في درجات الحرارة بدءا من جورجيا وصولا إلى منطقة مدينة نيويورك، وحتى وادي أوهايو".


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تصل درجة الحرارة العظمى في سنترال بارك بمدينة نيويورك إلى نحو 86 درجة فهرنهايت (30 مئوية) اليوم الأربعاء، مقارنة بالرقم القياسي البالغ 87 درجة والمسجل منذ عام 1941.

 

F

ا

ب

