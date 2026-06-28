موجة حر قياسية تضرب أوروبا.. وفرنسا تبدأ بإحصاء الوفيات

ومن المتوقع أن يتأثر نحو 191 مليون شخص بدرجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية خلال اليوم، فيما سجلت عدة دول أرقامًا قياسية، بينها ألمانيا التي بلغت فيها الحرارة 41.5 درجة مئوية، والجمهورية التشيكية 40.6 درجة، والدنمارك 37 درجة.
وفي فرنسا، أعلنت السلطات تسجيل نحو ألف وفاة إضافية مقارنة بالمعدل المعتاد منذ أواخر حزيران، مشيرة إلى أن معظم الوفيات كانت بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، وسُجلت النسبة الأكبر داخل المنازل.
وحذر رئيس قسم الطوارئ في مستشفى بومبيدو في باريس من احتمال ارتفاع الحصيلة، مع توقع العثور على مزيد من كبار السن الذين تضرروا من موجة الحر.
ويؤكد علماء المناخ أن تكرار موجات الحر يعد من أبرز آثار التغير المناخي، محذرين من أن أوروبا تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بوتيرة أسرع من مناطق أخرى في العالم، ما يهدد النظم البيئية والتنوع الحيوي ويزيد المخاطر الصحية على السكان.
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