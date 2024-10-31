موجة نزوح جديدة إثر معارك بالفاشر شمال دارفور بالسودان

وقال الناطق الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين بدارفور، آدم رجال، في تصريحات صحافية إن أعداد الفارين في الأسبوع الحالي بلغ نحو 2500 نسمة بواقع 502 أسرة نزحوا إلى مناطق جبل مرة غربي الفاشر.
وأضاف أن أوضاع النازحين الجدد سيئة للغاية خاصة مع دخول فصل الشتاء ونقص الغذاء ومياه الشرب والأدوية.
وناشد رجال المنظمات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة وتوفير الاحتياجات الضرورية للفارين من الحرب بالفاشر.
ووفقا لمصفوفة تتبع النزوح، تسبب القتال بمدينة الفاشر منذ مايو الماضي في نزوح نحو 410 آلاف شخص إلى مناطق جبل مرة ومناطق أخرى في البلاد.
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