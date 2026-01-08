موسكو: الإفراج عن باحث فرنسي لقاء إطلاق باريس لاعب كرة سلة روسي

وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي في بيان صحفي: "إن المواطن الروسي كاساتكين عاد الخميس إلى موسكو في عملية تبادل مع المواطن الفرنسي لوران فيانتييه المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات في قضايا عديدة في روسيا، والذي وُجهت إليه حديثًا اتهامات جديدة بالتجسس، تم إجراء عملية تبادل بين أجهزة الأمن في كلا البلدين".
