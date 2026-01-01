موسكو: الحوار مع الاتحاد الأوروبي مستمر

وأوضح فلاديسلاف ماسلينيكوف، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، خلال مؤتمر صحفي بأن الحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي لم يُغلق نهائياً، وأن هناك فترة ولاية محددة للمفوضية الأوروبية وسيتم مواصلة الحوار بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
-
