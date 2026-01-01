موسكو: الحوار مع الاتحاد الأوروبي مستمر

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، على أن الحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي مستمر ولم ينقطع خلال عمل المفوضية الأوروبية الحالية وخلال الصراع العسكري بين موسكو وكييف.

اضافة اعلان



وأوضح فلاديسلاف ماسلينيكوف، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، خلال مؤتمر صحفي بأن الحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي لم يُغلق نهائياً، وأن هناك فترة ولاية محددة للمفوضية الأوروبية وسيتم مواصلة الحوار بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.