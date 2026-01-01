الخميس 2026-01-01 10:32 م

موسكو: الحوار مع الاتحاد الأوروبي مستمر

أرشيفية
الخميس، 01-01-2026 09:29 م

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، على أن الحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي مستمر ولم ينقطع خلال عمل المفوضية الأوروبية الحالية وخلال الصراع العسكري بين موسكو وكييف.

وأوضح فلاديسلاف ماسلينيكوف، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، خلال مؤتمر صحفي بأن الحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي لم يُغلق نهائياً، وأن هناك فترة ولاية محددة للمفوضية الأوروبية وسيتم مواصلة الحوار بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.


بترا

 
 


