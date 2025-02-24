موسكو: العقوبات الغربية على روسيا لم تحقق أهدافها

الوكيل الإخباري- أكدت موسكو، اليوم الاثنين، أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا لم تحقق الأهداف المرجوة منها، مشيرة إلى أن العقوبات كان لها أثر سلبي على الدول التي فرضتها.

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