موسكو: العقوبات الغربية على روسيا لم تحقق أهدافها

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي :"الوضع في الدول الغربية يشهد تدهورا نتيجة لهذه التدابير الاقتصادية، العقوبات لم تؤثر على الوضع الداخلي في روسيا، كما كان مأمولا من قبل الدول الغربية، بل على العكس، أظهرت روسيا قدرة كبيرة على التكيف مع هذه الضغوط".
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