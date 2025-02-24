 
الإثنين 2025-02-24 07:49 م
 

موسكو: العقوبات الغربية على روسيا لم تحقق أهدافها

موسكو
موسكو
الإثنين، 24-02-2025 07:45 م

الوكيل الإخباري-   أكدت موسكو، اليوم الاثنين، أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا لم تحقق الأهداف المرجوة منها، مشيرة إلى أن العقوبات كان لها أثر سلبي على الدول التي فرضتها.

اضافة اعلان


وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي :"الوضع في الدول الغربية يشهد تدهورا نتيجة لهذه التدابير الاقتصادية، العقوبات لم تؤثر على الوضع الداخلي في روسيا، كما كان مأمولا من قبل الدول الغربية، بل على العكس، أظهرت روسيا قدرة كبيرة على التكيف مع هذه الضغوط".

 
gnews

أحدث الأخبار

موسكو

عربي ودولي موسكو: العقوبات الغربية على روسيا لم تحقق أهدافها

ارشيفية

فلسطين الصليب الأحمر: قلقون من العمليات الإسرائيلية بالضفة

دائرة الجمارك

أخبار محلية الأردن يشارك في الاجتماع الـ45 لعموم الجمارك في الدول العربية

وزارة العمل

أخبار محلية يوم وظيفي في معان بعد غد الأربعاء

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يطلق قنابل الغاز شمال الخليل

الهلال الاحمر الفلسطيني

فلسطين إصابتان برصاص الاحتلال في قباطية

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يبحث مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي التطورات بالمنطقة

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يهنئ أمير دولة الكويت



 




الأكثر مشاهدة