موسكو: العقوبات لن تغير مطالبات روسيا بضمان أمنها القومي

وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي: "موسكو مستعدة للانخراط في مفاوضات قائمة على الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح الوطنية. روسيا ستواصل عملياتها لتحقيق أهدافها العسكرية في أوكرانيا، وترى ضرورة الحيلولة دون استغلال أوكرانيا لأي هدنة محتملة لإعادة تنظيم صفوفها العسكرية".
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