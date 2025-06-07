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موسكو: العقوبات لن تغير مطالبات روسيا بضمان أمنها القومي

ل
أرشيفية
 
السبت، 07-06-2025 11:19 م

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موقف موسكو وتحقيق ضمانات للأمن القومي الروسي، ثابت وواضح، ولن يتغير تحت ضغط التهديد بفرض العقوبات على اقتصادها.

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وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي: "موسكو مستعدة للانخراط في مفاوضات قائمة على الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح الوطنية. روسيا ستواصل عملياتها لتحقيق أهدافها العسكرية في أوكرانيا، وترى ضرورة الحيلولة دون استغلال أوكرانيا لأي هدنة محتملة لإعادة تنظيم صفوفها العسكرية".


بترا

 
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