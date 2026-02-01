موسكو تجدد رفضها نشر أي قوات غربية في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- جدد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو تأكيد رفض موسكو القاطع لنشر أي قوات أوروبية أو أطلسية في أوكرانيا في إطار ما قد يسمى "ضمانات أمنية لكييف".



وقال غروشكو لوكالة "نوفوستي": "لقد أعلنا مرارا أن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق، فلا عضوية (لأوكرانيا) في الناتو ولا وجود لأي قوات أجنبية".



وأضاف غروشكو: "ولا فرق في الجوهر إن كانت القبعة التي يرتديها جندي فرنسي عادي تحمل شعار 'الناتو' أو 'الاتحاد الأوروبي'، فالمضمون لا يتغير. ولذلك فإننا لم ولن نحيد عن موقفنا هذا".

وجاءت ذلك بعد تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن "الصيغة الحالية لضمانات الأمن تشمل خططا لنشر تشكيلات عسكرية من عدد من الدول الأوروبية وبشكل رئيسي فرنسا والمملكة المتحدة على الأراضي الأوكرانية بدعم من واشنطن".



وسبق لوزارة الخارجية الروسية وأكدت أن أي سيناريو لنشر قوات تابعة لدول "الناتو" في أوكرانيا غير مقبول بالنسبة لروسيا، وينطوي على خطر تصعيد حاد.

كما وصفت الوزارة التصريحات المتداولة في بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية إرسال قوات من دول "الناتو" إلى أوكرانيا بأنها تُعد تحريضا على مواصلة القتال.