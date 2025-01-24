موسكو تدعم المفاوضات مع واشنطن للحد من الأسلحة النووية

وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي: "الكرة في ملعب الولايات المتحدة، فيما يتعلق بمفاوضات الحد من الأسلحة النووية، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار قدرات واشنطن النووية وحلفاؤها".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، أمس الخميس، أن بلاده ستعمل على خفض الأسلحة النووية، مشيرا إلى توافق روسيا والصين على خفض قدرات أسلحتهما النووية.
-
أخبار متعلقة
-
سلطنة عُمان تدين هجوم قوات الاحتلال على مدينة جنين
-
قطر تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين
-
وزير سعودي يتحدث عن تفاصيل استثمار 600 مليار دولار بأميركا
-
الادعاء بكوريا الجنوبية يطالب بتمديد حبس الرئيس المعزول
-
ترامب يرفع الستار عن ملفات اغتيال كينيدي بعد 62 عاماً
-
الاتحاد الأوروبي يفتح الباب لانضمام بريطانيا لاتفاقية تجارية أوروبية شاملة
-
تحذيرات مع اقتراب إعصار "إيوين" من بريطانيا وإيرلندا
-
وزير الخارجية السعودي يزور دمشق الجمعة