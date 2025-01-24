 
السبت 2025-01-25 12:25 ص
 

موسكو تدعم المفاوضات مع واشنطن للحد من الأسلحة النووية

ا
أرشيفية
الجمعة، 24-01-2025 10:27 م

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن دعم روسيا المفاوضات المبكرة مع الولايات المتحدة، بشأن الحد من الأسلحة النووية.

اضافة اعلان


وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي: "الكرة في ملعب الولايات المتحدة، فيما يتعلق بمفاوضات الحد من الأسلحة النووية، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار قدرات واشنطن النووية وحلفاؤها".


وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، أمس الخميس، أن بلاده ستعمل على خفض الأسلحة النووية، مشيرا إلى توافق روسيا والصين على خفض قدرات أسلحتهما النووية.


بترا

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية

ا

فلسطين السنوار يفاجئ الجميع فوق الأرض ويقود عمليات المقاومة ضد الاحتلال في غزة

ا

أسواق ومال الأسواق الأوروبية تغلق على تراجع ولكنها تسجل مكاسب أسبوعية

ا

عربي ودولي موسكو تدعم المفاوضات مع واشنطن للحد من الأسلحة النووية

ت

أسواق ومال تراجع ثقة المستهلك في بريطانيا إلى أدنى معدلاتها خلال عام

ا

أخبار محلية 40 عائلة سورية تغادر مخيم الأزرق طوعيا لبلادها

علما الأردن وإسبانيا

أخبار محلية توقيع مذكرة تفاهم بين الأردن وإسبانيا لتعزيز التعاون السياحي والثقافي

دخول المساعدات إلى غزة

فلسطين "حماس": إسرائيل فشلت في تحقيق الهدف المركزي من حربها على غزة



 




الأكثر مشاهدة