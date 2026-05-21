الخميس 2026-05-21 10:16 م

موسكو تدعو إلى حل الأزمة الإيرانية عبر المسار التفاوضي

روسيا
 
الخميس، 21-05-2026 09:26 م

الوكيل الإخباري-   دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إلى حل الأزمة الإيرانية عبر إكمال المحادثات والمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتجنب أي تصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: إن "الأزمة الإيرانية لا يمكن حلها إلا عبر القنوات الدبلوماسية، روسيا تعرض التوسط في المحادثات التي تجري برعاية باكستان، يجب حل الأساس الجذري للأزمة النووية والوصول إلى حل دبلوماسي بعيدا عن أي تصعيد عسكري".

 
 


