الثلاثاء 2026-04-21 12:33 ص

موسكو تدعو واشنطن إلى استعادة العلاقات الاقتصادية

روسيا تفرض حظرًا على بعض صادرات الأسمدة الزراعية
روسيا
 
الإثنين، 20-04-2026 11:58 م

الوكيل الإخباري-   دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، إلى بدء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية واستعادتها بين البلدين، مشيراً إلى أن الوقت بات مناسباً لفتح هذا الملف رغم استمرار الخلافات.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي، "تسعى روسيا إلى جعل استئناف التعاون الاقتصادي مع واشنطن جزءا أساسيا من جهودها لتحقيق انفراجة دبلوماسية مع الولايات المتحدة، وندعو إلى عقد محادثات بين البلدين لاستعادة العلاقات في جميع النواحي ومنها الاقتصادية".

 
 


