موسكو تعلن عقد جولة محادثات ثالثة لإنهاء الحرب في أوكرانيا قريبا

الوكيل الإخباري- أعلن الكرملين الجمعة، أن جولة ثالثة من المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستُعقد "قريبا".





تسعى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات، وتوسطت منذ كانون الثاني في جولتين من المفاوضات بين الطرفين المتحاربين في أبوظبي.



وانتهت الجولة الثانية من المفاوضات التي عقدت يومي الأربعاء والخميس من دون الإعلان عن أي تقدم في القضايا الرئيسية لا سيما قضية الأراضي الشائكة، لكنّ تبادل الطرفان عشرات الجنود الأسرى في اليوم ذاته.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "على مدى يومين، كان هناك عمل بنّاء وصعب جدا".



ولدى سؤاله عن موعد استئناف المحادثات، قال بيسكوف لوكالة أنباء "ريا" الروسية الرسمية "لا يوجد موعد محدد حتى الآن، لكنه سيكون قريبا".



ويصادف في نهاية هذا الشهر مرور أربع سنوات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.



وتحوّلت الحرب التي بدأت بهجوم روسي واسع إلى أكثر الصراعات حصدا للأرواح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

