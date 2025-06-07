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موسكو تقدم مقترحا لإعادة الرحلات الجوية المباشرة مع واشنطن

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أرشيفية
 
السبت، 07-06-2025 11:55 م

الوكيل الإخباري- أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم السبت، إن روسيا تسعى لبدء حوار جاد مع الولايات المتحدة حول استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، مبينة وجود تقدم في المفاوضات حول العديد من القضايا.

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وقال ريابكوف خلال مؤتمر صحفي :"موسكو قدمت مقترحا باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا والولايات المتحدة، ولم تتلق ردا رسميا لغاية اللحظة، لكن الدبلوماسيين الروس لا يزالون يبذلون جهودا لإشراك الجانب الأميركي في حوار جديد حول هذه القضية، اتفق الطرفان ونفذا تبادل مذكرات حول التمويل غير المعيق والتحويلات المضمونة للأموال المقومة بالدولار لصالح بعثات البلدين".

 

بترا

 
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