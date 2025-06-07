موسكو تقدم مقترحا لإعادة الرحلات الجوية المباشرة مع واشنطن

وقال ريابكوف خلال مؤتمر صحفي :"موسكو قدمت مقترحا باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا والولايات المتحدة، ولم تتلق ردا رسميا لغاية اللحظة، لكن الدبلوماسيين الروس لا يزالون يبذلون جهودا لإشراك الجانب الأميركي في حوار جديد حول هذه القضية، اتفق الطرفان ونفذا تبادل مذكرات حول التمويل غير المعيق والتحويلات المضمونة للأموال المقومة بالدولار لصالح بعثات البلدين".
-
أخبار متعلقة
-
رئيس بولندا المنتخب يعارض انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
-
المعارضة السويدية: حكومة البلاد تخالف الدستور باستضافة زيلينسكي
-
موسكو: العقوبات لن تغير مطالبات روسيا بضمان أمنها القومي
-
ترامب يؤكد انتهاء علاقته بماسك ويحذره من "عواقب وخيمة"
-
زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب اليونان
-
الإليزيه: ماكرون سيزور غرينلاند بعد تهديد ترامب بضمها إلى الولايات المتحدة
-
سوريا تعلن تفكيك مخيم الركبان على الحدود مع الأردن
-
اعتراف رسمي بريطاني بوجود حالة حرب غير معلنة مع روسيا