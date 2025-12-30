موسكو: نحتفظ بحق الرد على تصرفات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا تجاه سفاراتنا

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، يوم الثلاثاء، إن الاحتجاج متعلق بالقيود على أنشطة السفارات الروسية لدى ريغا وفيلنيوس وتالين، والتي فرضتها "السلطات غير الصديقة" للدول الثلاث.
وأضاف بيان الخارجية الروسية أنه تم إبلاغ دبلوماسيي الدول المذكورة بأن "الجانب الروسي يحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات ردا على ذلك".
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن بموجب اتفاقيات فيينا، فإن الدولة المستضيفة ملتزمة بتوفير "كافة الإمكانيات" لتؤدي البعثات الدبلوماسية الأجنبية مهامها، مضيفة أن إجراءات سلطات الدول الثلاث تتناقض مع هذه الاتفاقية وتعتبر انتهاكا.
روسيا اليوم
