الثلاثاء 2025-12-30 10:22 م

موسكو: نحتفظ بحق الرد على تصرفات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا تجاه سفاراتنا

موسكو: نحتفظ بحق الرد على تصرفات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا تجاه سفاراتنا
موسكو: نحتفظ بحق الرد على تصرفات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا تجاه سفاراتنا
الثلاثاء، 30-12-2025 09:57 م
الوكيل الإخباري-   استدعت الخارجية الروسية القائمين بأعمال سفارات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا لدى موسكو لتقدم لهم احتجاج روسيا على أعمال سلطات تلك الدول تجاه السفارات الروسية فيها.اضافة اعلان


وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، يوم الثلاثاء، إن الاحتجاج متعلق بالقيود على أنشطة السفارات الروسية لدى ريغا وفيلنيوس وتالين، والتي فرضتها "السلطات غير الصديقة" للدول الثلاث.

وأضاف بيان الخارجية الروسية أنه تم إبلاغ دبلوماسيي الدول المذكورة بأن "الجانب الروسي يحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات ردا على ذلك".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن بموجب اتفاقيات فيينا، فإن الدولة المستضيفة ملتزمة بتوفير "كافة الإمكانيات" لتؤدي البعثات الدبلوماسية الأجنبية مهامها، مضيفة أن إجراءات سلطات الدول الثلاث تتناقض مع هذه الاتفاقية وتعتبر انتهاكا.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية التعليم العالي توضح حول المنح والقروض

الجيش يحبط أكثر من 418 محاولة تسلل وتهريب خلال 2025

أخبار محلية الجيش يحبط أكثر من 418 محاولة تسلل وتهريب خلال 2025

موسكو: نحتفظ بحق الرد على تصرفات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا تجاه سفاراتنا

عربي ودولي موسكو: نحتفظ بحق الرد على تصرفات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا تجاه سفاراتنا

430 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية 2025

أخبار محلية 430 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية 2025

السعايدة يتابع جاهزية منظومة الكهرباء والوقود ميدانياً

أخبار محلية السعايدة يتابع جاهزية منظومة الكهرباء والوقود ميدانياً

وفاة طفل بعمر 6 سنوات بعد سقوط جدار قيد الإنشاء عليه في وادي السير

أخبار محلية وفاة طفل بعمر 6 سنوات بعد سقوط جدار قيد الإنشاء عليه في وادي السير

ل

عربي ودولي زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة أوكرانيا ويصر على حضوره بالطائرة

وزارة الاستثمار تقود تحولاً نوعياً في الاقتصاد الأردني

أخبار محلية وزارة الاستثمار تقود تحولاً نوعياً في الاقتصاد الأردني



 






الأكثر مشاهدة