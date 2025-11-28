الجمعة 2025-11-28 11:59 م

موسكو: ننتظر خطوات عملية من الغرب لإعادة العلاقات

ا
أرشيفية
الجمعة، 28-11-2025 11:27 م

الوكيل الإخباري- أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو ما تزال تنتظر خطوات عملية من الدول الغربية لإعادة النظر في طبيعة العلاقات الثنائية، مشددة على أن أي تقدم يتطلب تحركاً حقيقياً يعكس جدية في تغيير النهج الحالي تجاه روسيا.

وأوضحت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، أن موسكو لم تغلق أبوابها أمام أي مسار إيجابي يقوم على الاحترام المتبادل والشرعية الدولية، معتبرة أن المعطيات الراهنة لا تظهر امتلاك الغرب المقومات اللازمة لاعتماد نهج بنّاء يعيد التوازن للعلاقات المشتركة.


بترا

 
 


