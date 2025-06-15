موقع إيراني: مسيّرة إسرائيلية نفذت الهجوم على مطار مشهد

08:32 م

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الوكيل الإخباري- قال موقع نور نيوز الإيراني إن التقارير تفيد بأن الهجوم الإسرائيلي على مطار مشهد شمال شرقي إيران تم تنفيذه بمسيرة انقضاضية. اضافة اعلان





وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق اليوم إن سلاح الجو هاجم طائرة إيرانية للتزود بالوقود في مطار مشهد "على بعد نحو 2300 كيلومتر عن إسرائيل" لأول مرة.