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موقع: سيدة البرازيل الأولى تهين إيلون ماسك

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إيلون ماسك
الأحد، 17-11-2024 12:07 م

الوكيل الإخباري- أفاد موقع G1 البرازيلي بأن سيدة البلاد الأولى روزانجيلا دا سيلفا، أهانت رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك باللغة الإنجليزية.

ووفقا للموقع، ألقت السيدة البرازيلية الأولى خطابا في 16 نوفمبر في حدث قبل قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، دافعت فيه عن الحاجة إلى تنظيم وضبط عمل شبكات التواصل الاجتماعي.

وخلال كلمتها في الفعالية، أصاب الذهول السيدة الأولى من صوت يشبه صافرة السفينة.

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وقال الموقع في الخبر الذي أرفقه مع رابط الفيديو المنشور على الموقع: "بعد ذلك مزحت جانجا (روزانجيلا دا سيلفا) وانحنت، كما لو كانت تحمي نفسها وقالت: اعتقدت أنه إيلون ماسك!. ثم وقفت وأضافت: لست خائفة منك... اذهب إلى ... يا إيلون ماسك".


رد ماسك على الفيديو عبر شبكة التواصل الاجتماعي X وذلك بكتابة LOL بالإنجليزية ( وهي تعني-أضحك بصوت عال).


ومن المقرر أن تعقد قمة رؤساء دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر.

 

RT

 
gnews

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