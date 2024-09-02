موقع والا: إصابة مباشرة لمنزل بالجليل الأعلى

الوكيل الإخباري- أفاد موقع "والا" الإسرائيلي بوقوع إصابة مباشرة لمنزل في بلدة أفيفيم بالجليل الأعلى بصاروخ مضاد للدروع أُطلق من لبنان.



وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

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