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ميانمار.. الإفراج عن 6 آلاف سجين بمناسبة عيد الاستقلال

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 04-01-2025 01:58 م

الوكيل الإخباري- أفادت قناة "إم آر تي في" التلفزيونية في ميانمار بأن السلطات أعلنت العفو عن 5864 سجينا بمناسبة الذكرى الـ77 لاستقلال البلاد.

وقالت القناة: "بموجب عفو بمناسبة الذكرى الـ77 لاستقلال ميانمار، سيتم قريبا إطلاق سراح 5864 سجينا من السجون".

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وأعلنت دولة بورما (ميانمار الآن) استقلالها عن بريطانيا، التي كانت بورما مستعمرة لها لمدة قرن ونصف، في 4 يناير 1948. ويتم الاحتفال بهذا اليوم باعتباره يوم استقلال ميانمار. وفي هذا العيد من كل عام، تعلن سلطات البلاد في هذا اليوم عفوا وتطلق سراح ما بين عدة مئات إلى عدة آلاف من السجناء.

 

RT 

 
gnews

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