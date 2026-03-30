ميرتس: ألمانيا ستعمل مع سوريا لإعادة اللاجئين

الوكيل الإخباري- قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس الاثنين، إن برلين ودمشق ستعملان معا لإعادة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، الذين قال إن لهم دورا مهما في إعادة بناء بلادهم.

وأضاف ميرتس في مؤتمر صحفي بعد لقاء في برلين مع الرئيس السوري أحمد الشرع أن كثيرين من اللاجئين السوريين قدموا إسهامات كبيرة في ألمانيا، لكن معظمهم يرغبون في العودة إلى ديارهم.