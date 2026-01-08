الخميس 2026-01-08 06:50 م

ميرتس: نشر قوات غربية في أوكرانيا مرهون بموافقة روسيا

ميرتس: نشر قوات غربية في أوكرانيا مرهون بموافقة روسيا
ميرتس: نشر قوات غربية في أوكرانيا مرهون بموافقة روسيا
 
الخميس، 08-01-2026 05:35 م
الوكيل الإخباري-   قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن نشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا سيظل أمرًا لا يمكن تحقيقه على الأرض دون موافقة روسيا.اضافة اعلان


وأضاف المستشار: "ينبغي أن يكون ترتيب العمل وفق النحو التالي: أولًا وقف إطلاق النار، ثم ضمانات أمنية لأوكرانيا، وبعدها اتفاق سلام طويل الأمد مع روسيا. وكل هذا مستحيل دون موافقة موسكو، ويبدو أننا ما زلنا بعيدين جدًا عن تحقيق ذلك".

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن "تحالف الراغبين" قد تبنّى إعلانًا بشأن نشر القوات في أوكرانيا عند تحقيق السلام. وأكد أنه في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، ستقوم بريطانيا وفرنسا بإنشاء قواعد عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا وبناء مستودعات للمعدات للقوات الأوكرانية.

من جانبها، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو ستعتبر وجود القوات الغربية في أوكرانيا تدخلًا عسكريًا. وأكدت زاخاروفا أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة عسكرة أوكرانيا، وتصعيد الأعمال القتالية وتوسيع نطاقها.

وشددت ممثلة الخارجية الروسية على أنه لا يمكن حل النزاع إلا بعد معالجة أسبابه الجذرية، وعودة أوكرانيا إلى وضع عدم الانحياز، والاعتراف بالواقع الإقليمي. وأضافت أن هذه الأهداف ستتحقق إما عن طريق الدبلوماسية أو بالعملية العسكرية الخاصة.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي وزير الطاقة الأمريكي: جميع دول العالم ترغب في كسب ود وصداقة واشنطن

إيران .. المظاهرات تتصاعد والانتقادات تطال المرشد

عربي ودولي إيران .. المظاهرات تتصاعد والانتقادات تطال المرشد

وزير أمريكي: الولايات المتحدة تريد زيادة إنتاج النفط في فنزويلا بسرعة

عربي ودولي وزير أمريكي: الولايات المتحدة تريد زيادة إنتاج النفط في فنزويلا بسرعة

الموت يفجع أيقونة الفن اللبنانية فيروز

فن ومشاهير الموت يفجع أيقونة الفن اللبنانية فيروز

المستشفيات الخاصة تثمّن إجراءات وزارة الداخلية لتسهيل إقامة الأجانب

أخبار محلية المستشفيات الخاصة تثمّن إجراءات وزارة الداخلية لتسهيل إقامة الأجانب

ترامب يتحدث عن "فترة إدارة واشنطن لفنزويلا".. ومصير النفط

عربي ودولي ترامب يتحدث عن "فترة إدارة واشنطن لفنزويلا".. ومصير النفط

ل

فلسطين استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي خيمة نازحين في مواصي خان يونس

رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية يلتقي وفدًا من طلبة جامعة فرجينيا

شؤون برلمانية رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية يلتقي وفدًا من طلبة جامعة فرجينيا



 






الأكثر مشاهدة