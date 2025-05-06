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ميرتس يؤدي اليمين الدستورية مستشارا جديدا لألمانيا

المانيا
علم المانيا
 
الثلاثاء، 06-05-2025 09:47 م

الوكيل الإخباري-    أدى المستشار الألماني المنتخب فريدريش ميرتس اليمين الدستورية أمام البرلمان الألماني، اليوم الثلاثاء، ليصبح المستشار العاشر لألمانيا خلفا للمستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس.

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ووفقا ل(دويتشه فيله) جاء في جملة ما أقسم عليه زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي أن يكرس قوته لما فيه خير الشعب الألماني، وأن يزيد من منفعته، وأن يدفع عنه الضرر.


وكان ميرتس انتخب في وقت سابق من قبل البرلمان في الجولة الثانية من التصويت، وبعد ذلك توجه إلى قصر الرئاسة "بيلفو" ليتسلم وثيقة تعيينه في المنصب بشكل رسمي من رئيس الجمهورية.
وأصبح فريدريش ميرتس رسميا المستشار العاشر لألمانيا، وذلك بعد أن سلمه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم وثيقة تعيينه في هذا المنصب.

 
gnews

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