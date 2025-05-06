ميرتس يؤدي اليمين الدستورية مستشارا جديدا لألمانيا

الوكيل الإخباري- أدى المستشار الألماني المنتخب فريدريش ميرتس اليمين الدستورية أمام البرلمان الألماني، اليوم الثلاثاء، ليصبح المستشار العاشر لألمانيا خلفا للمستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس.

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ووفقا ل(دويتشه فيله) جاء في جملة ما أقسم عليه زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي أن يكرس قوته لما فيه خير الشعب الألماني، وأن يزيد من منفعته، وأن يدفع عنه الضرر.