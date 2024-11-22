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ميركل حزينة لعودة ترمب للرئاسة

ترمب
ترمب
الجمعة، 22-11-2024 07:53 م
الوكيل الإخباري-   أعربت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل عن «حزنها» لعودة دونالد ترمب إلى السلطة وتذكرت أن كل اجتماع معه كان بمثابة «منافسة: أنت أو أنا».اضافة اعلان


وفي مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية الأسبوعية، نشرتها اليوم الجمعة، قالت ميركل إن ترمب «تحد للعالم، خاصة للتعددية».
 
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