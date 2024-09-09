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ميقاتي: استهداف إسرائيل للمدنيين انتهاك للقانون الدولي

ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
الإثنين، 09-09-2024 02:35 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن استهداف إسرائيل للمدنيين انتهاك للقانون الدولي وتهديد لسلامة الشعب اللبناني.

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وقال ميقاتي إنه على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات أكثر حسما لمعالجة الانتهاكات الإسرائيلية في حق المدنيين اللبنانيين.


وأضاف أنه يجب أن تكون استجابة مجلس الأمن سريعة وقوية لحماية المدنيين وعناصر الدفاع المدني.

 
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