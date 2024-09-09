ميقاتي: استهداف إسرائيل للمدنيين انتهاك للقانون الدولي

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن استهداف إسرائيل للمدنيين انتهاك للقانون الدولي وتهديد لسلامة الشعب اللبناني.

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وقال ميقاتي إنه على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات أكثر حسما لمعالجة الانتهاكات الإسرائيلية في حق المدنيين اللبنانيين.