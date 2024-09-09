ميقاتي: استهداف إسرائيل للمدنيين انتهاك للقانون الدولي

وقال ميقاتي إنه على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات أكثر حسما لمعالجة الانتهاكات الإسرائيلية في حق المدنيين اللبنانيين.
وأضاف أنه يجب أن تكون استجابة مجلس الأمن سريعة وقوية لحماية المدنيين وعناصر الدفاع المدني.
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