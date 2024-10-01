ميقاتي: لبنان يواجه اخطر المحطات في تاريخه

وأكد ميقاتي خلال اجتماع مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة في إطار خطة الاستجابة الحكومية لأزمة النزوح بسبب العدوان الاسرائيلي على لبنان، العمل بشكل دؤوب بالتعاون مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة على تأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين كما فعلنا خلال كل المراحل العصيبة التي مر بها لبنان".
وأضاف، "أنشأنا بالتعاون والشراكة مع مؤسسات الأمم المتحدة، إطارًا محددا وواضحا وفعالا لضمان التأمين السريع والفعال والشفاف لتقديم المساعدات الإنسانية".
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