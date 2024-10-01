ميقاتي: لبنان يواجه اخطر المحطات في تاريخه

الوكيل الإخباري- قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن لبنان يواجه اليوم واحدة من أخطر المحطات في تاريخه، مع نزوح حوالي مليون شخص بسبب الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على لبنان.

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وأكد ميقاتي خلال اجتماع مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة في إطار خطة الاستجابة الحكومية لأزمة النزوح بسبب العدوان الاسرائيلي على لبنان، العمل بشكل دؤوب بالتعاون مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة على تأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين كما فعلنا خلال كل المراحل العصيبة التي مر بها لبنان".