 
الخميس 2024-10-24 04:54 م
 

ميقاتي: وقف إطلاق النار ليس بيدي

رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي
رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي
الخميس، 24-10-2024 03:24 م
الوكيل الإخباري-   شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي على أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار، لافتا إلى أن "هذا الأمر ليس بيدي وليس بيد الدول التي تضامنت معنا وإنما بيد إسرائيل".اضافة اعلان


وفي تصريح بعد مؤتمر باريس لدعم لبنان، قال ميقاتي: "الأولوية هي لوقف إطلاق النار ومن ثم تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش في جنوب الليطاني وتعزيز دوره ودور اليونيفيل"، مشددا على أنه "يجب انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة للقيام بالإصلاحات".

وأكد أنه "يوجد ضغط دولي كبير على إسرائيل ووقف إطلاق النار ليس بيدي وليس بيد الدول التي تضامنت معنا وإنما بيد إسرائيل"، مشيرا إلى أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قام بما يلزم ويهتم بموضوع لبنان ويعي كل التفاصيل وأشكر كل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر".

وشدد ميقاتي على أن "المساعدة الإنسانية لا تكفي لأنّه يجب حماية الإنسان أولا"، مضيفا: "مطلبنا الأساسي هو وقف إطلاق النار".
 
gnews

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