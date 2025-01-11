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ميقاتي يصل دمشق في أول زيارة لرئيس وزراء لبناني منذ 2010

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
السبت، 11-01-2025 01:21 م
الوكيل الإخباري-  في أول زيارة منذ 15 عاما، وصل رئيسُ حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى دمشق، اليوم السبت، حيث سيجتمع مع قائد إدارة العمليات أحمد الشرع ليصبح بذلك أول رئيس حكومة يزور العاصمة السورية منذ انتهاء حكم بشار الأسد.اضافة اعلان


ووصل ميقاتي والوفد المرافق الى مطار دمشق في طائرة تابعة للخطوط الجوية اللبنانية، وفق ما أفاد مسؤول في المطار وكالة فرانس برس، في زيارة هي الأولى لمسؤول رسمي الى دمشق منذ إطاحة نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.

وبحسب المعلومات سيتباحث الطرفان في تصويب العلاقات بين البلدين وتنظيم عملية الدخول من لبنان إلى سوريا والعكس.

كما يناقش الطرفان ملف عودة النازحين السوريين، إضافة إلى فتح ملف المفقودين اللبنانيين والتقارير المتعلقة بظروف اختفائهم في السجون.

وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس الحكومة اللبنانية لدمشق منذ انتهاء حكم بشار الأسد.

وتلقى ميقاتي الأسبوع الماضي دعوةً هاتفية من الشرع لزيارة سوريا.

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gnews

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