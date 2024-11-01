ميقاتي ينفي طلب أميركا إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد

وذكرت رويترز أنها تلقت بيان النفي من مكتب ميقاتي بعد نشرها خبرا نقلا عن مصدر سياسي لبناني كبير ودبلوماسي رفيع المستوى، جاء فيه أن المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين طلب من لبنان هذا الأسبوع إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل.
وذكرت رويترز أن المقترح الذي نقله هوكشتاين جاء في إطار الجهود الرامية إلى دفع المفاوضات التي تهدف إلى حل الصراع المستمر منذ أكثر من عام.
وفي بيان النفي، قال ميقاتي إن موقف الحكومة اللبنانية واضح بشأن السعي إلى وقف إطلاق النار من الجانبين وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 الذي أنهى آخر جولة من الصراع بين الطرفين في عام 2006.
وكان ميقاتي قد اعتبر، في بيان آخر اليوم الجمعة، أن توسيع إسرائيل قصفها على لبنان مؤشر على "رفضها" مساعي وقف إطلاق النار.
جاء ذلك بعد شن إسرائيل غارات عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية فجر اليوم.
الجزيرة
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