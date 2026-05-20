ميلوني: تعامل إسرائيل مع ناشطي أسطول غزة غير مقبول

جورجيا ميلوني
الأربعاء، 20-05-2026 04:47 م

الوكيل الإخباري-   نددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بتعامل إسرائيل مع ناشطي أسطول غزة المحتجزين لديها معتبرة ذلك "غير مقبول"، وذلك بعدما نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، مقطع فيديو يظهر بعضهم فيه جاث وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم ورؤوسهم إلى الأرض.

وطالبت ميلوني بالإفراج الفوري عن أي مواطنين إيطاليين محتجزين، وبأن تقدم إسرائيل اعتذارا.

 
 


