نائبة رئيس فنزويلا: مادورو الرئيس الشرعي الوحيد للبلاد

وقالت رودريغيز، خلال اجتماع لمجلس الدفاع الوطني: "اليوم شرعت حكومة الولايات المتحدة في عدوان عسكري غير مسبوق ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، وخلال هذه العملية العسكرية تم احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو والسيدة الأولى سيليا فلوريس.. إنه عدوان قائم على ذرائع واهية".
وأضافت: "لا يوجد سوى رئيس واحد في هذا البلد، واسمه نيكولاس مادورو موروس، ونطالب بالإفراج الفوري عن رئيسنا وزوجته".
وأشارت نائبة الرئيس الفنزويلي إلى أن هدف العملية الأمريكية هو "تغيير النظام والاستيلاء على موارد فنزويلا"، مؤكدة "الاستعداد للدفاع عن فنزويلا، وعن مواردها الطبيعية، التي ينبغي أن تُسخّر لخدمة التنمية الوطنية".
وشددت على أن "الشعب الفنزويلي يدرك تمامًا أنه لن يعود أبدًا إلى العبودية، أو إلى كون فنزويلا مستعمرة".
ودعت رودريغيز المواطنين الفنزويليين إلى التحلي بالهدوء، قائلة: "ندعو الفنزويليين إلى التزام الهدوء، حتى نتمكن معًا، بروح الوحدة الوطنية، ككتلة موحدة من الشرطة والجيش والشعب، من تجاوز هذه المرحلة من الدفاع عن سيادتنا واستقلالنا".
وكانت نائبة الرئيس الفنزويلي قد دعت مجلس الدفاع للانعقاد عقب العدوان الأمريكي على كاراكاس واعتقال الرئيس مادورو وزوجته، موضحة أن المجلس يضم رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، ورئيسة الدائرة الدستورية في المحكمة العليا كاريسيليا رودريغيز، ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيس، إلى جانب مسؤولين آخرين.
إلى ذلك، اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برودريغيز كرئيسةٍ لفنزويلا عقب اعتقال مادورو.
وأضاف في مؤتمر صحفي: "هناك نائبة الرئيس التنفيذية التي عينها في وقته مادورو. هي الآن نائبة الرئيس، وأعتقد أنها الرئيسة. تم تنصيبها كرئيسة مؤقتًا".
وزعم ترامب أن رودريغيز أجرت محادثة هاتفية مطولة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وأعلن عن نية الولايات المتحدة تولي إدارة فنزويلا لفترة انتقالية، دون تحديد مدتها.
في المقابل، شكك ترامب في إمكانية أن تصبح المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو القائدة الجديدة للبلاد.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الأمن يعقد الاثنين جلسة طارئة بشأن فنزويلا بعد الهجمات الأميركية
-
رئيس الوزراء الإسباني: مدريد لا تعترف بالتدخل الذي ينتهك القانون الدولي في فنزويلا
-
الصدر: اعتقال مادورو رسالة للمناوئين والمعارضين للسياسة اللأمريكية
-
إسرائيل تشيد بالعملية الأميركية في فنزويلا
-
بعد فنزويلا .. ترامب يوجه تحذيراً لرئيس هذه الدولة
-
رئيس الأركان الأميركي: 150 طائرة شاركت في عملية اعتقال مادورو
-
ستارمر: بريطانيا لم تشارك في الضربات الأميركية على فنزويلا
-
لبنان يرحب بعقد مؤتمر في الرياض حول اليمن