نائب أمريكي: سوريا ستنضم للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- أعلن برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، انضمام الحكومة السورية الحالية إلى التحالف الغربي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة.

جاء هذا الإعلان عقب اجتماع ماست، الذي يمثل ولاية فلوريدا عن الحزب الجمهوري، بأحمد الشرع، الرئيس السوري الانتقالي، خلال زيارته لواشنطن في التاسع من نوفمبر.

ونقل بيان مكتوب موجز للنائب ماست عنه قوله: "أنا وهو جنديان سابقان، وعدوان سابقان. سألته مباشرة: لماذا لم نعد أعداء؟"، مشيرا إلى أن رد الشرع كان بأنه يريد "التحرر من الماضي.. وأن يكون حليفا قويا للولايات المتحدة الأمريكية".


وأضاف ماست: "اليوم سيلتقي الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وينضم رسميا إلى التحالف الدولي ضد داعش".


من جهة أخرى، يلتقي الشرع حاليا برئيس الأركان الأمريكي في البيت الأبيض. وتجري المحادثات خلف أبواب مغلقة، حيث لم يصور أي لقاء رسمي في البداية، ولم يبد ترامب تحيةً رسميةً.


وصل الشرع إلى مجمع البيت الأبيض عبر مبنى دوايت أيزنهاور التنفيذي، وليس عبر المدخل الرئيسي للجناح الغربي حيث يقع المكتب البيضاوي، والذي كان مدرجا في الجدول الرسمي للرئيس ترامب ليوم الاثنين، في زيارة هي الأولى على الإطلاق لزعيم سوري إلى البيت الأبيض.


RT

 
 
