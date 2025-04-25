الجمعة 2025-04-25 02:54 ص
 

نائب أميركي يحمل رسالة من الشرع إلى ترامب

ترامب والشرع
ترامب والشرع
 
الجمعة، 25-04-2025 01:47 ص
الوكيل الإخباري-   قال عضو الكونغرس الأميركي كوري ميلز في تصريحات لشبكة بلومبيرغ إنه تناول في محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع شروط رفع العقوبات عن سوريا، وأشار إلى أنه سيسلم رسالة من الشرع إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.اضافة اعلان


وأضاف ميلز أن على الشرع توضيح كيفية تعامله مع المقاتلين الأجانب في سوريا و"تقديم ضمانات لإسرائيل".

وذكر النائب الأميركي أن الشرع أخبره بأن "سوريا مهتمة بالانضمام إلى اتفاقيات أبراهام حين تتوفر الظروف المناسبة لذلك".

من ناحية أخرى، قال مصدر سوري للجزيرة إن لقاء الرئيس الشرع مع ميلز في دمشق قبل أيام تطرق لمواضيع عديدة منها اتفاقيات أبراهام.

وأشار المصدر إلى أن الشرع أكد على ضرورة توقف إسرائيل عن قصف سوريا والانسحاب من الجولان قبل الحديث عن أي اتفاقيات، كما أكد أن جميع الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام لا تحتل إسرائيل أراضيها.
 
gnews

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