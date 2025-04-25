نائب أميركي يحمل رسالة من الشرع إلى ترامب

وأضاف ميلز أن على الشرع توضيح كيفية تعامله مع المقاتلين الأجانب في سوريا و"تقديم ضمانات لإسرائيل".
وذكر النائب الأميركي أن الشرع أخبره بأن "سوريا مهتمة بالانضمام إلى اتفاقيات أبراهام حين تتوفر الظروف المناسبة لذلك".
من ناحية أخرى، قال مصدر سوري للجزيرة إن لقاء الرئيس الشرع مع ميلز في دمشق قبل أيام تطرق لمواضيع عديدة منها اتفاقيات أبراهام.
وأشار المصدر إلى أن الشرع أكد على ضرورة توقف إسرائيل عن قصف سوريا والانسحاب من الجولان قبل الحديث عن أي اتفاقيات، كما أكد أن جميع الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام لا تحتل إسرائيل أراضيها.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب منتقدا بوتين بعد ضربات واسعة على أوكرانيا: توقف!
-
الكرملين: بوتين يريد تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
-
بكين تنفي.. وترامب يؤكد عقد اجتماع مع الصين لبحث القضايا التجارية
-
تحطم طائرة تجريبية أمريكية في قاعدة عسكرية
-
المبعوث الأميركي ويتكوف سيلتقي الإيرانيين السبت في عُمان
-
سوريا: الرد على قذائف أطلقها حزب الله تجاه نقاط للجيش
-
زيلينسكي: غارة روسية على كييف استخدمت صاروخا كوريا شماليا
-
ترامب: جهود التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تسير جيدا