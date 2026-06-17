ناقلات نفط إيرانية عبرت منطقة الحصار الأميركي

وقال الموقع على منصة "إكس" إن "ما لا يقل عن ناقلتي نفط عملاقتين تابعَتين للشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط تحملان اسمي ديونا وهيرو2، عبرتا نطاق الحصار الذي تفرضه البحرية الأميركية، وتنقلان معا ما مجموعه 3,8 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني". وأشار في وقت لاحق إلى عبور ناقلة نفط إيرانية ثالثة.
ولفت الموقع إلى أن "هذه هي أولى صادرات النفط الخام الإيرانية منذ شهرين".
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