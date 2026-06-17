ناقلات نفط إيرانية عبرت منطقة الحصار الأميركي

07:41 ص

الوكيل الإخباري- عبرت ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ قرابة شهرين، بحسب ما أفاد موقع تتبّع حركة الملاحة البحرية "تانكر تراكرز" الأربعاء وذلك قبل توقيع اتفاق بين طهران وواشنطن الجمعة. اضافة اعلان





وقال الموقع على منصة "إكس" إن "ما لا يقل عن ناقلتي نفط عملاقتين تابعَتين للشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط تحملان اسمي ديونا وهيرو2، عبرتا نطاق الحصار الذي تفرضه البحرية الأميركية، وتنقلان معا ما مجموعه 3,8 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني". وأشار في وقت لاحق إلى عبور ناقلة نفط إيرانية ثالثة.



ولفت الموقع إلى أن "هذه هي أولى صادرات النفط الخام الإيرانية منذ شهرين".





