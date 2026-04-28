الثلاثاء 2026-04-28 03:56 م

ناقلة غاز إماراتية تكسر الحصار في مضيق هرمز

الثلاثاء، 28-04-2026 03:47 م
الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات تتبع السفن، يوم الاثنين، أن ناقلة غاز مسال تديرها شركة "أدنوك" الإماراتية عبرت مضيق هرمز، وتبدو حالياً بالقرب من الهند.اضافة اعلان


وفي حال تأكد ذلك، فستكون هذه أول ناقلة غاز طبيعي مسال محملة تعبر المضيق منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير.

وتبلغ سعة الناقلة 136,357 متراً مكعباً، وتديرها شركة "أدنوك للخدمات اللوجستية"، وكانت آخر مرة رُصدت فيها داخل الخليج يوم 30 مارس، قبل أن تظهر قبالة الساحل الغربي للهند، ما يشير إلى أنها عبرت مضيق هرمز بعد أسابيع من انقطاع إشارات التتبع، وفق بيانات شركات "آي سي آي إس إل إن جي إيدج"، و"مارين ترافيك"، و"إل إس إي جي".

وأظهرت بيانات التتبع أن السفن في منطقة الخليج لجأت إلى أساليب مراوغة، مثل إيقاف بث مواقعها أو إرسال أرقام تعريف مزيفة، لتجنب الاستهداف أو الاحتجاز.

وقال أليكس فرولي، كبير محللي الغاز الطبيعي المسال في شركة "آي سي آي إس" المتخصصة في البيانات والتحليلات: لم نتلقَّ حتى الآن تأكيداً رسمياً للموقع. تحدث أحياناً أخطاء في بيانات الإشارات، أو قد تلجأ السفن إلى تزوير مواقعها أو استخدام رقم تعريف سفينة أخرى، لكن الموقع الظاهر لا يحمل مؤشرات واضحة على ذلك.

وأضاف: إذا كانت الناقلة قد عبرت بالفعل، فسيكون ذلك إشارة إيجابية لسوق الغاز، لكنها لا تزال مبكرة جداً. عبور ناقلة واحدة لا يعني بالضرورة أن ناقلات أخرى ستتمكن من العبور أيضاً، خاصة أن الوضع يتغير بسرعة.

وأشار التقرير إلى أن عدة ناقلات قطرية حاولت عبور المضيق مرتين خلال أبريل من دون نجاح، بينما تمكنت ناقلة غاز عُمانية فارغة من العبور في وقت سابق من الشهر الجاري.

القاضي: مسار التحديث السياسي يشكل رافعة لتمكين المرأة والشباب

أخبار محلية القاضي: مسار التحديث السياسي يشكل رافعة لتمكين المرأة والشباب

أخبار محلية لقاء يبحث تعزيز التعاون بين "العلمية الملكية" وجامعة اليرموك

أخبار محلية وزير الزراعة: الأمن الغذائي ركيزة أساسية للأمن الوطني

أخبار محلية الإفتاء: مقام الرسول مقام تبجيل وتوقير وهو أول من فسّر القرآن وبيّن معانيه

أخبار محلية المجلس التنفيذي في الطفيلة يناقش آليات الحد من حرائق الغابات

الأحداث الاقتصادية الرئيسية التي تحرك الأسواق

اقتصاد محلي الأحداث الاقتصادية الرئيسية التي تحرك الأسواق

توقيع اتفاقية المرحلة الأولى لمشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية

أخبار محلية توقيع اتفاقية المرحلة الأولى لمشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية



 
 






