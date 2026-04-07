الأربعاء 2026-04-08 11:14 م

نتنياهو: إسرائيل ضربت سكك حديد وجسورا في إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
 
الثلاثاء، 07-04-2026 05:21 م
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن إسرائيل ضربت سكك حديد وجسورا في إيران "يستخدمها الحرس الثوري"، فيما أشار مسؤولون إيرانيون إلى تضرر جسرين على الأقل وبنى تحتية للسكك الحديد وطريق رئيسي.اضافة اعلان


وقال نتنياهو في بيان مصور بثه مكتبه: "نحن نسحق نظام الإرهاب في إيران بقوة متزايدة. بالأمس، دمرنا طائرات نقل وعشرات المروحيات، واليوم ضربنا سكك حديد وجسورا يستخدمها الحرس الثوري".
 
 


رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

