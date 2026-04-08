الأربعاء 2026-04-08

نتنياهو: اتفاق وقف النار لمدة أسبوعين لا يشمل لبنان

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
 
الأربعاء، 08-04-2026 06:13 ص
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليل الثلاثاء – الأربعاء، إن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لا يشمل لبنان، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.اضافة اعلان


وأضاف نتنياهو، أن إسرائيل تؤيد قرار الرئيس الأميركي ترامب بتعليق الضربات على إيران لمدة أسبوعين.

وتابع أن إسرائيل تدعم أيضا جهود الولايات المتحدة لضمان عدم تشكيل إيران تهديدا للولايات المتحدة وإسرائيل وجيران إيران والعالم بعد الآن من خلال الأسلحة النووية والصواريخ البالستية، مبينا أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بالتزامها بتحقيق هذه الأهداف في المفاوضات المقبلة.

وكان ترامب أعلن موافقته على تعليق قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين.

وقال ترامب، على منصة تروث سوشال، إن وقف إطلاق النار سيكون من الجانبين، مضيفا "السبب في ذلك هو أننا حققنا بالفعل جميع الأهداف العسكرية، بل وتجاوزناها، وقطعنا شوطا كبيرا في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلام طويل الأمد مع إيران".

وأوضح أن وقف إطلاق النار جاء بناء على محادثات مع باكستان والتي طلب فيها وقف إرسال القوة التدميرية الليلة إلى إيران، ورهنا بموافقة إيران على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن إسرائيل وافقت أيضا على وقف إطلاق النار مع إيران، لمدة أسبوعين.

وقالت إيران، ليل الثلاثاء- الأربعاء، إنها ستضمن مرورا آمنا لحركة الملاحة في مضيق هرمز لمدة أسبوعين، معلنة أن هذه الفترة ستستخدم لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب والتي تبدأ الجمعة في إسلام أباد.
 
 


