نتنياهو: الحرب على إيران "سحقت" برنامجيها النووي والصاروخي

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن الحرب على إيران "سحقت" برنامجيها النووي والصاروخي.

وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، أن إسرائيل قتلت 8 علماء في إيران على صلة ببرنامجها النووي.