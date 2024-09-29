نتنياهو: تحييد حزب الله يزيد فرص عودة مختطفينا في غزة

وجاء في بيان نشره مكتبه: "القضاء على نصر الله شرط ضروري لتحقيق أهدافنا وهي العودة الآمنة لسكان الشمال إلى بيوتهم وتغيير ميزان القوى في المنطقة لسنوات قادمة، لأنه ما دام نصر الله على قيد الحياة فإنه سيستعيد قدراته التي دمرناها بسرعة.. ولهذا السبب أعطيت الأمر (باغتياله)، ونصر الله لم يعد بيننا".
وأضاف: "قمنا بتصفية حساباتنا مع المسؤولين عن قتل عدد لا يحصى من الإسرائيليين والعديد من مواطني البلدان الأخرى، بما في ذلك مئات الأمريكيين وعشرات الفرنسيين".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "تصفية الأمين العام لحزب الله ستسهم في جهود تحرير الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة".
وتابع نتنياهو: "كلما رأى رئيس حركة حماس الفلسطينية يحيى السنوار أن حزب الله لن يتواجد لمساعدته بعد الآن، زادت فرصة عودة مختطفينا".
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على "أننا سنواجه في الأيام المقبلة تحديات كبيرة، وسنواجهها معا".
وكالات
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