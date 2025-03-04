 
الثلاثاء 2025-03-04 01:12 ص
 

نتنياهو: تفجيرات البيجر أدت إلى إسقاط نظام الأسد

نتنياهو
نتنياهو
الثلاثاء، 04-03-2025 12:47 ص

الوكيل الإخباري-    قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن تفجيرات أجهزة النداء الآلي "البيجر" بعناصر "حزب الله" في لبنان وسوريا شكلت انعطافة في المعركة.

وقال نتنياهو في جلسة الكنيست مساء الاثنين إن "توقيت عملية البيجر في لبنان كان مثاليا.. أدت في نهاية المطاف إلى إسقاط نظام الأسد".

رئيس الموساد : عملية ابداعية

اضافة اعلان


وكان رئيس جهاز الموساد ، ديدي برنياع، أكد الأسبوع الماضي أن تفجير أجهزة النداء "البيجر" بعناصر حزب الله كان "عملية إبداعية تم التخطيط لها بمهارة ومكر".

وأضاف: "العملية تمثل اختراقا استخباراتيا عميقا للعدو وتظهر تفوقا تكنولوجيا وقدرات عملياتية رفيعة المستوى".

وتابع: "في الوقت ذاته، كانت آلاف أجهزة النداء (ووكي توكي) من العملية السابقة مخزنة في مستودعات حزب الله، ما جعل تفعيل العمليتين معًا عند اندلاع الحرب خيارًا استراتيجيًا عزز من تأثير الضربة."

وأشار بارنياع إلى أن نتنياهو وافق على عملية البيجر على الرغم من معارضة ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

وقال المحيطون بغالانت إن برنياع دعم اقتراح وزير الدفاع السابق بشن هجوم في الأسبوع الذي كان يلي 7 أكتوبر 2023، للتخلص من أكبر عدد من مسلحي "حزب الله" الذين كانوا يحملون جميعا أجهزة البيجر على أجسادهم، ومن ثم كان سيصبح عدد القتلى والمصابين أضعاف ما حصل.
تفجيرات البيجر


يذكر أنه في 17 و18 سبتمبر 2024، شهد لبنان وسوريا سلسلة تفجيرات متزامنة استهدفت أجهزة إلكترونية (معظمها في لبنان)، أجهزة "البيجر" وأجهزة الاتصال اللاسلكي (ووكي-توكي)، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وإصابة آلاف آخرين بينهم أطفال.

وأثارت التفجيرات حالة من الذعر بين السكان، خاصة مع استهدافها مناطق مزدحمة، مثل الشوارع السكنية ومحلات السوبر ماركت، وأثناء جنازة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

وظائف وظائف حكومية شاغرة ومدعوون لاجراء المقابلات الشخصية - أسماء

نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: تفجيرات البيجر أدت إلى إسقاط نظام الأسد

حماس

فلسطين توضيحات لحماس بشأن ترتيبات إدارة غزة

المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف

عربي ودولي الخارجية الأميركية: ويتكوف سيزور الشرق الأوسط لبحث اتفاق غزة

جامعة الدول العربية

عربي ودولي الاجتماع الوزاري التحضيري يناقش البيان الختامي للقمة العربية الطارئة

وزارة الداخلية

أخبار محلية وزير الداخلية: تخصيص 3.7 مليون دينار لتطوير مركز جابر

ارشيفية

أسواق ومال انخفاض المؤشرات الأميركية بشكل كبير

الكرملين: لا يوجد خطة سلام بشأن أوكرانيا خلال المحادثات مع واشنطن

عربي ودولي الكرملين: لا يوجد خطة سلام بشأن أوكرانيا خلال المحادثات مع واشنطن



 




الأكثر مشاهدة